MotoGp, Viñales a caccia del riscatto in Austria: “ho buone sensazioni, ma bisogna risolvere il problema gomme” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Messa alle spalle la complicata gara di Brno, conclusa fuori dalla top-ten a causa di numerosi problemi, Maverick Viñales si concentra adesso sul prossimo appuntamento in Austria dove l’obiettivo sarà quello di tornare al vertice. Mirco Lazzari gpGetty ImagesLo spagnolo ha espresso le proprie considerazioni al sito ufficiale Yamaha, dicendosi fiducioso in vista del Gran Premio d’Austria: “a Brno non ho mai avvertito il miglior feeling, ma quello che è accaduto non è importante. Sarò completamente concentrato sul presente e sulla prossima gara in Austria, per la quale ho buone sensazioni. Sappiamo che il tracciato di Spielberg ha molte curve stop-start e richiede molta accelerazione, ma noi abbiamo fatto un buon lavoro qui lo scorso anno. ... Leggi su sportfair

bedjaners42 : RT @kang_mul29: ??Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2020?? 1. Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 59 2. Maverick VIÑALES Yamaha SPA 42 3. Franco MOR… - Kita_Bhinneka : RT @kang_mul29: ??Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2020?? 1. Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 59 2. Maverick VIÑALES Yamaha SPA 42 3. Franco MOR… - Kick_Kardun : RT @kang_mul29: ??Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2020?? 1. Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 59 2. Maverick VIÑALES Yamaha SPA 42 3. Franco MOR… - SafiuddinKb_3 : RT @kang_mul29: ??Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2020?? 1. Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 59 2. Maverick VIÑALES Yamaha SPA 42 3. Franco MOR… - kang_mul29 : ??Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2020?? 1. Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 59 2. Maverick VIÑALES Yamaha SPA 42 3. Fr… -

