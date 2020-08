Mario Balotelli, 30 anni non sono troppi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mario Balotelli è il compagno di squadra che sceglieresti per primo quando “fai la formazione”. A calcio o a calcetto si prende sempre quello che può farti vincere! Balotelli ha fisico, tecnica e quella sfrontatezza che può servire quando la palla “scotta”. Il metro di giudizio su Mario Balotelli, 30 anni oggi, non è la mia partitella del giovedì ma i palcoscenici più importanti del calcio europeo, calpestati in quasi 15 anni di carriera professionistica. Definirla già ora sarebbe un errore perché gli “enta” hanno spesso lasciato spazio a seconde vite sportive, quasi seconde giovinezze. Mario è stato precoce. Precoce l’esordio in C1 col Lumezzane, ... Leggi su ilfattoquotidiano

