Inter, attacco da record: 106 gol: meglio solo nel 2006-07 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una macchina da gol con vista sull'Europa. L'Inter che punta al traguardo europeo può contare su una certezza in odore di primato: la squadra segna a raffica come non accadeva da 65 anni a questa ... Leggi su gazzetta

FcInterNewsit : L'attacco di Sconcerti: 'Inter poco protetta? Le è stato assegnato uno scudetto da terza' - sportli26181512 : La carica dei 106 (gol): fuochi d'artificio Inter, LuLa & co. a un passo da Ibra-Adriano: La carica dei 106 (gol):… - Alex_Zonghetti : @StayBombes @RomeluLukaku9 @Inter_en Vogliono alzare l’aspettativa dell’Inter accostando Messi-Inter-Lukaku come pa… - FootballAndDre1 : @Alex_Piace @Alex_Piace anche per la Lazio... Non sono pochi 4 attaccanti per due posti?? La Lazio ha immobile corr… - GiuxInter : @inter_versilia @Inter Martial non l’ho mai nominato..dimaria chi???quello che gioca come compagno d’attacco x quel… -