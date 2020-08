Halo Infinite rinviato al 2021? La reazione di internet non tarda ad arrivare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Halo Infinite è stato rinviato al 2021, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita più specifica. Il rinvio è una notizia che ha stupito molti, perché Infinite sarebbe stato il primo gioco Halo a essere pubblicato come titolo di lancio per il nuovo hardware Xbox dai tempi dell'originale Halo: Combat Evolved del 2001.Mentre Halo Infinite arriverà il prossimo anno, Microsoft ha confermato il lancio di Xbox Series X quest'anno, a novembre. La piattaforma avrà "migliaia" di titoli disponibili al momento dell'uscita grazie alla retrocompatibilità che permetterà di usufruire di giochi provenienti da Xbox One, Xbox 360 e Xbox originale.Il community director di ... Leggi su eurogamer

verge : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - Eurogamer_it : La reazione di internet al rinvio di #HaloInfinite. - MondoXbox : Microsoft posticipa il lancio di Halo Infinite: arriverà nel 2021 - itsstevenhudson : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - myreviews_it : Annunciato il periodo di uscita per Xbox Series X, ma Halo Infinite rimandato al 2021 - -