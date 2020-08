Grillo e l'incontro più che sospetto. Nella sua casa al mare proprio lui: Pd e M5s, è fatta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Beppe Grillo beccato con Beppe Sala. I due hanno passeggiato sulla spiaggia, preso un pò di sole in terrazza e fatto quattro chiacchiere. Il tutto, ovviamente, a Livorno. Il sindaco di Milano, è stato ospite assieme alla compagna del co-fondatore del M5S e di sua moglie Nella loro villa a Marina di Bibbona. Si è trattato - hanno precisato - di un incontro "non politico". Anche se i rumors, alimentati anche dai pubblici elogi che si sono rivolti nel recente passato, dicono tutt'altro Il sospetto che il fondatore pentastellato voglia sostenere la ricanditatura di Sala viene anche dal Movimento 5 Stelle. A nulla sono dunque servite le "giustificazioni" del primo cittadino, che ha ammesso di trascorrere qualche giorno di ... Leggi su liberoquotidiano

