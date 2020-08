Furbetti del bonus, l’Inps è pronto a svelare i nomi dei deputati coinvolti (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Inps è pronto a svelare i nomi dei deputati che hanno beneficiato del bonus previsto dal governo in piena emergenza Coronavirus per i lavoratori autonomi. Stando a quanto riporta Repubblica, l’Inps potrebbe inoltrare i nominativi a Montecitorio già oggi, 12 agosto, non appena dovesse pervenire la richiesta del presidente della Camera Roberto Fico. Contatti tra la Camera e l’Inps, sul tavolo l’ipotesi audizione Stando a quanto si apprende, interlocuzioni sarebbero in corso in queste ore tra l’inps e la Camera. Gli uffici di Montecitorio stanno valutando le modalità con le quali fare la richiesta all’inps: tra le ipotesi al vaglio ci sono la possibilità di un’interlocuzione diretta tra ... Leggi su open.online

