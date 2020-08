F1, Carlos Sainz: "È stato un inizio molto frustrante per me" (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA - Carlos Sainz jr. riconosce che i primi Gp di Formula 1 non sono andati come sperava ma aggiunge che questo fine settimana, in occasione del Gran Premio di Spagna si aspetta una svolta. " È ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Carlos Sainz jr. riconosce che i primi Gp di Formula 1 non sono andati come sperava ma aggiunge che questo fine settimana, in occasione del Gran Premio di Spagna si aspetta una svolta. "È stato ...

I due Gran Premi appena conclusi sul tracciato di Silverstone, hanno messo gli pneumatici prodotti dalla Pirelli al centro di una disputa, ovvero se quella di aver cambiato le mescole dal primo al sec ...

