Di Maio-Scanzi: il selfie pandemicamente scorretto dei cazzari (Di mercoledì 12 agosto 2020) E che gli dici a questi. E come fai anche solo a perculare uno che prima dice che il virus non esiste, altro che mascherine, cazzo, puttana, culo, perché lui è un duro, si vede dalla faccia, e i duri parlano così; poi che invece il virus c'è e fa stragi, disgraziati, ve lo dicevo io; poi che si era sbagliato, sì, ma mica era colpa sua, era colpa di Burioni; poi di tenersi le mascherine pure al cesso (o assistendo a un suo “spettacolo”, che è lo stesso); dulcis in fundo, ma molto al fundo, si fa il selfone insieme a un'allegra brigata, tutti rigorosamente en plen air senza pezza azzurra, dove spicca il titolare della Farnesina, il ministrello Giggino che così definisce l'ex biografo di Grillo: “Geniale e diretto”. Tipo un lassativo. Sono tempi grillini dove tutto vale, dove ogni realtà ci supera, dove ... Leggi su nicolaporro

