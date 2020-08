Ciclismo, Gran Piemonte 2020 oggi in tv: orari, diretta e streaming (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tutto pronto per il Gran Piemonte 2020, che va in scena oggi lungo i 187 chilometri da Santo Stefano Belbo a Barolo. Un percorso affascinante ma anche abbastanza impegnativo attraverso le Langhe e con un circuito finale che potrebbe esaltare alcuni dei Grandi nomi presenti in corsa. Da Mathieu Van der Poel a Vincenzo Nibali, George Bennett e Fabio Aru, non mancano i temi d’interesse per un appuntamento che Sportface.it vi racconterà in tempo reale fin dal chilometro zero. SEGUI IL LIVE Gran Piemonte 2020: I FAVORITI DELLA VIGILIA PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La partenza della corsa è fissata per le ore 13:55, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 18:15 e le 18:43. Gli appassionati ... Leggi su sportface

