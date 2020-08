"Al nord gli untori". Senaldi fa a pezzi Conte: coronavirus e il danno inimmaginabile al Paese (Di mercoledì 12 agosto 2020) "La gestione del coronavirus da parte di Conte ha diviso il Paese". Per Pietro Senaldi "al nord siamo tutti degli untori e il sud è stato chiuso, senza che c'erano le condizioni per chiuderlo". Il direttore di Libero, in collegamento con In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, porta allo scoperto il fronte "bipartisan o addirittura multipartisan". Ci sono - prosegue Senaldi - parlamentari meridionali che vogliono dire: 'occhio, facciamo le opere al sud'". Poi la stoccata ai furbetti che hanno richiesto il bonus all'Inps nonostante fossero parlamentari: "Quelli erano soldi degli italiani - tuona - stanziati per aiutare le persone in difficoltà e loro non lo erano". Leggi su liberoquotidiano

GrimoldiPaolo : #DECRETOAGOSTO. PER LE #IMPRESE LOMBARDE NON C’È NULLA!! GLI #IMPRENDITORI DEL #NORD ACCUSANO IL #GOVERNO DI RAZZIS… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Apre al pubblico, dopo quasi cinque anni di lavori e completati gli ultimi collaudi il #Parco “La… - emergenzavvf : #Italia divisa a metà: a Nord il #maltempo, al Centro-Sud il caldo e il vento alimentano gli incendi boschivi: 15… - darpuc72 : RT @LaVeritaWeb: Marco Minniti: «Il caos sociale può innescare un effetto domino su tutti i Paesi del Nord Africa. Rischiamo un'altra impen… - sfesta69 : RT @Mary1Boom: La Lombardia è ancora la regione del nord più colpita dal #covid19... Fossi in #Fontana chiuderei il porto di Milano evitand… -

Ultime Notizie dalla rete : nord gli METEO ITALIA; tra mercoledì e giovedì temporali al Centro-Sud, migliora al Nord. Gli aggiornamenti 3bmeteo Incidente stradale sulla 379 nella tarda serata di ieri

Un’auto si è ribaltata. L’altra è finita contro il guard rail. Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Brindisi, prese d’assalto dal popolo dei vacanzieri, nella settimana di Ferragosto. Il ...

Italia non si fermi a Eboli: no alla lega dei meridionali in Parlamento, Nord e Sud siano uniti

Non c’è proprio bisogno in un momento come questo di una guerra fra Nord e Sud. Italia. I problemi che deve affrontare sono tanti e mai come adesso è necessaria l’unità, quella che abbiamo raggiunto a ...

Un’auto si è ribaltata. L’altra è finita contro il guard rail. Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Brindisi, prese d’assalto dal popolo dei vacanzieri, nella settimana di Ferragosto. Il ...Non c’è proprio bisogno in un momento come questo di una guerra fra Nord e Sud. Italia. I problemi che deve affrontare sono tanti e mai come adesso è necessaria l’unità, quella che abbiamo raggiunto a ...