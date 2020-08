Regione Campania, De Luca: “Arrivi dall’estero: obbligo di quarantena o chiudo le frontiere” (Di martedì 11 agosto 2020) Vincenzo De Luca non ha la minima intenzione di abbassare la guardia di fronte all’emergenza Coronavirus. Il governatore della Regione Campania, infatti, teme un nuovo rialzo dei casi a causa dei giovani, i quali non sempre rispettano le regole di distanziamento sociale ed utilizzo della mascherina. Il Presidente campano, però, lancia anche un altro allarme, … L'articolo Regione Campania, De Luca: “Arrivi dall’estero: obbligo di quarantena o chiudo le frontiere” Leggi su dailynews24

vladiluxuria : Alla Regione #Campania un importante risultato nella lotta contro la #omotransfobia : approvata una legge di contra… - vilmamoronese : Appalti Covid e Regione Campania, partono le inchieste della magistratura dopo le denunce 'concorso in turbativa d’… - ivanscalfarotto : La Regione #Campania approva la legge regionale contro l’omotransfobia. Quella che la Regione #Puglia non ha mai po… - Giul_Granato : RT @GenCar5: Ringrazio molto @Giul_Granato, candidato alla presidenza della Regione #Campania, per aver esposto qui, tra i commenti in calc… - Grand_Battery : RT @val_ciarambino: Cari amici, sta per partire il #SummerTourM5S! Da questa settimana e per tutto il mese di Agosto sarò in giro per le lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania Albo regionale delle cooperative sociali - Regione informa Regione Campania Regionali in Campania. Caldoro, sopralluogo negli ospedali Covid: «Tanti fondi sprecati»

LA SANITÀ «Le inchieste - ha detto Caldoro, riferendosi alle ultime vicende giudiziarie sulla gestione Covid in Campania - si fanno a destra e ... messi in campo quando era lui alla guida della ...

Campania, in 48 ore 36 nuovi positivi e una vittima. De Luca: «Controlli sui viaggiatori o chiudere le frontiere»

NAPOLI - Già di domenica sera la curva del contagio in Campania rimonta di nuovo, con ben 22 tamponi positivi - uno degli incrementi più rilevanti degli ultimi giorni - dagli appena 1.675 tamponi anal ...

