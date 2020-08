Nuoto, Settecolli, Di Pietro primo tricolore, Di Tora si ritira (Di martedì 11 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

vitasportivait : ????? #Nuoto | #SetteColli ???? Super Gabriele #Detti ???? nei 400 stile! ?? Con il tempo di 3'43'73 il livornese mette… - sportface2016 : Nuoto Assoluti #Settecolli 2020, #Detti: “Ho fatto una fatica bestiale, ma sono contento” - OA_Sport : Nuoto, Settecolli 2020: Gabriele Detti stellare nei 400 stile libero a Roma, Marco De Tullio 2° e convincente - Swimbizitalia : Settecolli, #Detti sfiora record italiano - VcWally : Bentornato nuoto ???? #SetteColli -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Settecolli

OA Sport

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Gabriele Detti non delude e al trofeo Settecolli firma il primo acuto di giornata vincendo la gara dei 400 stile libero maschile, disciplina di cui è bronzo iridato, con il tem ...Le fasi salienti della giornata di oggi al Settecolli 2020 ovviamente saranno disponibili per tutti gli appassionati in diretta tv dalla piscina del Foro italico di Roma. La sessione serale delle fina ...