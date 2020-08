Le tendine parafiato per i bus e i treni regionali (Di martedì 11 agosto 2020) Le tendine parafiato divisorie tra i sedili potrebbero essere la soluzione per far ripartire al massimo della capienza gli autobus e i treni regionali. Il Corriere della Sera spiega oggi che se l’Inail e poi il Comitato tecnico-scientifico daranno il via libera, alla ripresa di settembre i pendolari e gli studenti troveranno tra un sedile e l’altro questa nuova barriera di sicurezza. L’ipotesi è nella bozza di documento unitario con le linee guida per il trasporto pubblico locale e regionale, di cui si è discusso al confronto nella videoconferenza tra le Regioni e i ministri Boccia, Speranza, De Micheli. La trovata dei divisori in stoffa o altro materiale soft è stata rigettata dal Friuli-Venezia Giulia, che ha posto il problema ... Leggi su nextquotidiano

latwittipe : @ScuolAzioneTO @Trentino_Azione @Azione_it Che comunque le tendine parafiato non sarebbero una cattiva idea nemmeno in tempi normali. - Trentino_Azione : RT @ScuolAzioneTO: Potrebbero arrivare le tendine parafiato sui bus, gemelle delle defunte cabine in plexiglas isola-banco. De Micheli e Az… - ScuolAzioneTO : Potrebbero arrivare le tendine parafiato sui bus, gemelle delle defunte cabine in plexiglas isola-banco. De Micheli… -

