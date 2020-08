Il design di Xiaomi Mi 10 Ultra svelato completamente a poche ore dal lancio (Di martedì 11 agosto 2020) Xiaomi Mi 10 Ultra è protagonista di un video unboxing che svela molto del design mentre il device riceve la certificazione TENAA L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Il design di Xiaomi Mi 10 Ultra svelato completamente a poche ore dal lancio - CF22092013 : RT @CeotechI: Sono apprezzati per il loro design iconico, fanno di solidità e qualità ... - #nokia #oneplus #xiaomi #sony #smartphone #mob… - CeotechI : RT @CeotechI: Sono apprezzati per il loro design iconico, fanno di solidità e qualità ... - #nokia #oneplus #xiaomi #sony #smartphone #mob… - TechByteSite : Domani Xiaomi compirà ben 10 anni e per l'occasione ha deciso di organizzare un evento nel quale andrà a presentare… - MiuiBlog : ??[NEWS] #Redmi K30 Ultra in arrivo con schermo AMOLED 120Hz e stesso design del K30 Pro #Xiaomi #K30Pro… -