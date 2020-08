Gelosie, rivalità tra fratelli, perfidi funzionari di corte: la soap opera dei Windsor (Di martedì 11 agosto 2020) I 10 scandali che hanno sconvolto la regina Elisabetta sfoglia la gallery L’ultimo a metterci becco è stato Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady Diana, impegnato da vent’anni a dire la sua su ogni caso royal. Ha chiarito che il principe William non è affatto snob e, semmai, ha solo voluto proteggere Harry quando gli ha chiesto se non corresse troppo con “quella ragazza”, o meglio con Meghan Markle (come sarebbe emerso). Leggi anche › Harry e Meghan Markle non torneranno mai più a ... Leggi su iodonna

