Gattuso non vuole impegni pluriennali, preferisce mettersi in discussione alla fine di ogni campionato (Di martedì 11 agosto 2020) Gattuso e il Napoli andranno avanti insieme almeno fino a giugno 2021, con il contratto annuale. Del prolungamento si discuterà più in là. Repubblica Napoli scrive: “L’idea di proseguire il matrimonio fino al 2023 resta, ma non è stata sviscerata in maniera approfondita. Se ne riparlerà tra qualche mese, magari alla presenza di Jorge Mendes, l’agente di Gattuso che dovrà curare il nuovo contratto. L’allenatore azzurro non ne fa un problema di ingaggio (è pronto a confermare quello attuale di 1,3 milioni con scatti minimi) ma vorrebbe evitare le clausole di uscita che di solito De Laurentiis inserisce nella sua contrattualistica. preferisce lavorare senza troppi vincoli, è da sempre la sua filosofia. Problemi tra lui e la società non ... Leggi su ilnapolista

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli - #Gattuso: intoppi improvvisi! ?? Si resta così almeno fino al 2021. Del resto se ne… - AlfredoPedulla : #Gattuso-#Napoli: si resta così, fino al 2021. Del resto se ne riparlerà quando sarà il momento, non prestissimo. T… - AlfredoPedulla : #Gattuso-#Napoli: incontro finito. Cordialità ma del rinnovo se ne riparlerà, oggi non è una strada spianata per i… - napolista : Gattuso non vuole impegni pluriennali, preferisce mettersi in discussione alla fine di ogni campionato Su Repubblic… - antonioaddeo68 : RT @napolista: Mattino: De Laurentiis ha preferito non parlare ancora con Gattuso di rinnovo Il presidente azzurro non ha ritenuto opportun… -