Furbetti del bonus, Di Maio: "Non ci sono più scuse. È giusto che gli italiani conoscano i nomi e i cognomi" (Di martedì 11 agosto 2020) AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Dopo il via libera del Garante della Privacy alla pubblicazione dei nomi dei deputati che hanno chiesto ed ottenuto il bonus da 600 euro per le Partite IVA in difficoltà, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio È tornato sull'argomento:Adesso non ci sono più scuse. Anche il garante della privacy ha detto che non ci sono ostacoli alla diffusione dei nomi dei deputati che hanno richiesto il bonus di 600 euro malgrado i loro stipendi da 13mila euro netti al mese. È giusto che gli italiani sappiano chi sono, che ne conoscano i volti, i nomi e i cognomi. ... Leggi su blogo

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - M5S_Camera : Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte - CiaoNando : Adesso #Bocci cambia versione dalla beneficenza alla provocazione perché il governo non ha previsto i furbetti. La toppa peggio del buco - mastrodonato81 : RT @Ste_Mazzu: E perché non i 'furbetti del kalashnikov' per i rapinatori di banche, che tutti insieme in dieci anni neanche lontanissimame… -