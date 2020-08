Ernest Airlines si rilancia con gli ATR72-600 (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Ernest Airlines, che alla fine del 2019 risultava la sesta compagnia aerea italiana per passeggeri trasportati, e la cui licenza di trasporto aereo passeggeri e merci risulta sospesa dall’Enac dal 13 gennaio 2020, potrebbe risorgere come l’Araba Fenice ma sotto altre vesti. Nei giorni scorsi, durante un meeting in videoconferenza a cui hanno preso parte il Presidente della compagnia aerea Chady El Tannir e i rappresentanti sindacali della categoria dei trasporti, si è fatto il punto sulle prospettive di ripresa delle attività. Premesso che, a seguito della liberalizzazione degli accordi bilaterali tra l’Italia e l’Ucraina, 28 dei 35 slot posseduti da Ernest non fanno più parte degli asset dell’azienda, si fa strada il progetto di trasformazione in nuovo vettore ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Ernest Airlines Ernest Airlines si rilancia con gli ATR72-600 Il Messaggero Ernest Airlines si rilancia con gli ATR72-600

(Teleborsa) - Ernest Airlines, che alla fine del 2019 risultava la sesta compagnia aerea italiana per passeggeri trasportati, e la cui licenza di trasporto aereo passeggeri e merci risulta sospesa dal ...

(Teleborsa) - Ernest Airlines, che alla fine del 2019 risultava la sesta compagnia aerea italiana per passeggeri trasportati, e la cui licenza di trasporto aereo passeggeri e merci risulta sospesa dal ...