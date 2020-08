Elezioni regionali, incontro con i giovani: grande risposta per Matera (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Cari giovani, non delegate ad altri la scelta del vostro futuro. Siatene voi gli artefici in prima persona”. E’ questo uno dei messaggi che Domenico Matera ha rivolto ai giovani accorsi per l’incontro dallo stesso promosso presso “Villa Matera” di località Ponte Schito di Airola.“giovani protagonisti – Con Matera per il Sannio” l’intitolazione dell’appuntamento voluto dal candidato di Fratelli di Italia al Consiglio regionale. Un momento pensato per confrontarsi con i giovani in merito a quelle che sono le criticità del territorio ed ascoltarne, contestualmente, la loro idea di Sannio. risposta importante, numericamente parlando, ... Leggi su anteprima24

