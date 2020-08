E’ morto Stefano Pernigotti, nipote del fondatore della fabbrica (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stefano Pernigotti è morto. Il nipote del fondatore dell’azienda aveva 98 anni. MILANO – Stefano Pernigotti è morto all’età di 98 anni. Il nipote del fondatore dell’azienda si è spento nella sua Milano con la famiglia che ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle cause del decesso. Una scomparsa avvenuta poche ore dopo quella di Alberto Bauli. Due figure importanti dell’imprenditoria italiana che se ne sono andate in poche ore anche se il loro impegno per rilanciare le proprie aziende sarà ricordato per sempre. Stefano Pernigotti morto La notizia della morte di ... Leggi su newsmondo

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Morto Stefano #pernigotti, nipote del fondatore dell'azienda dolciaria - Tivexen : RT @lacittanews: Aveva 98 anni: dopo la perdita di due figli aveva ceduto l'azienda È morto a Milano, dove viveva da tempo, il cavalier S… - francobus100 : Morto Stefano Pernigotti, nipote del fondatore dell'azienda dolciaria - NewsMondo1 : E’ morto Stefano Pernigotti, nipote del fondatore della fabbrica - lacittanews : Aveva 98 anni: dopo la perdita di due figli aveva ceduto l'azienda È morto a Milano, dove viveva da tempo, il cav… -