E' morto Alberto Bauli, aveva 79 anni (Di martedì 11 agosto 2020) Alberto Bauli è morto. L'imprenditore italiano si è spento all'età di 79 anni. VERONA – E' morto Alberto Bauli. L'imprenditore italiano, come riportato da La Repubblica, si è spento all'età di 79 anni nella sua Verona. Massimo riserbo sulle cause del decesso con la famiglia che ha preferito non comunicare i motivi della scomparsa di una delle persone più conosciute a livello mondiale. Il cordoglio sul mondo del web non è mancato con molte persone che sui social hanno voluto omaggiare il re del pandoro. E l'azienda nelle prossime settimane potrebbe pensare ad un modo per omaggiare il manager che per oltre 25 anni ha ricoperto il ruolo di ...

