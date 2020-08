Dj morta: l’autopsia non chiarisce. Resta il mistero. Anche sulla sorte del figlio (Di martedì 11 agosto 2020) L'autopsia non ha chiarito il modo in cui è morta la dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle campagne di Caronia, a cinque giorni dalla scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni, che non è stato ancora trovato. L'autopsia eseguita a Messina, al momento, non ha permesso di chiarire causa e dinamica del decesso Leggi su firenzepost

