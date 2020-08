Coronavirus, Piemonte: 'Chi favorisce i contagi paghi i danni' (Di martedì 11 agosto 2020) commenta 'Se il conto di tutto il personale impiegato, del materiale e dei test venisse fatto pagare a chi favorisce il contagio, sarebbe un bel deterrente'. E' la provocazione del presidente della ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Presidente Commissione Sanità Piemonte: “Chi favorisce contagi paghi” - Notiziedi_it : Registrati 20 nuovi casi di Coronavirus in Piemonte - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Piemonte: 'Chi favorisce i contagi paghi i danni' #coronavirus - infoitinterno : CORONAVIRUS, IN PIEMONTE NESSUN MORTO E ALTRI 20 CONTAGIATI - TestPerTutti : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Piemonte: 'Chi favorisce i contagi paghi i danni' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Piemonte

“Non dimenticherò mai quella volta che un mio alunno, mentre ero seduta a tavola con lui per pranzare, mi ha chiesto con estrema naturalezza che lavoro facessi nella vita oltre a venire lì a giocare c ...Questa settimana di ferragosto viene ritenuta la più pericolosa per la diffusione del Covid-19. Anche perché le conseguenze più ... Del resto alcune Regioni stanno già valutando la chiusura. Il ...