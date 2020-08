Coronavirus, in Sicilia controlli su arrivi dall'estero (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - PALERMO, 11 AGO - Ancora un giro di vite in Sicilia nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, secondo quanto si apprende da fonti di ... Leggi su corrieredellosport

Regione_Sicilia : La partita non è finita! Usa la mascherina e mantieni sempre la distanza. #SiciliavsCovid #Coronavirus… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 73 #migranti positivi a #Pozzallo, arriva l'esercito #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 64 migranti positivi all'hotspot di Pozzallo #coronavirus - Rodolfo14607379 : RT @dellandro58: In Sicilia 71 clandestini sono positivi al coronavirus e con loro 10 poliziotti che li hanno accompagnati e le loro famigl… - sguglielm0 : RT @GiancarloDeRisi: Non sono le #ragazze della vacanza in Croazia come voleva farci credere il Corriere. Sono i 73 #migranti di Pozzallo p… -