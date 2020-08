Bonus covid, Ubaldo Bocci: "In Italia troppi Robespierre, io sono a posto" (Di martedì 11 agosto 2020) “Quello che mi fa veramente schifo è l’ipocrisia: io l’ho detto e l’ho dichiarato che l’ho fatto soltanto come provocazione...ma che vada alla gogna, mentre chissà quanti l’hanno fatto o si vergognano a dirlo e si sono tenuti i soldi, mi sembra incredibile”. Così Ubaldo Bocci, coordinatore del centrodestra al Comune di Firenze, solo lo scorso anno sfidante di Dario Nardella alla poltrona di primo cittadino commentando il caso del Bonus Inps per le partite Iva che ha riscosso nonostante il suo reddito sia fra i più alti fra quelli dei consiglieri comunali fiorentini. “Qui - ha affermato Bocci - ci sono dei Robespierre che altro non vogliono che la morte della gente. Siamo in campagna elettorale e ... Leggi su huffingtonpost

CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - ShooterHatesYou : La responsabilità civica e generalizzata non esiste. Se metti delle tartine sul tavolo ci si lanceranno sopra tutti… - fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - GuidoAnzuoni : RT @AugustoMinzolin: In attesa di avere i nomi dei 3 deputati che hanno chiesto il bonus Covid, il primo a dare le dimissioni dovrebbe esse… - Rodica30889717 : RT @LaNotiziaTweet: Furbetti del Covid. Fuori i nomi dei parlamentari che hanno avuto il bonus. #DiMaio: “Vergognoso e davvero indecente. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus covid Bonus Covid, la Regione si assolve. Bocci: "Li ho presi per beneficenza" LA NAZIONE Rapallo: Puggioni si sospende dalla Lega e non si candida

Alessandro Puggioni, consigliere regionale, si autosospende dalla Lega, partito in cui milita dal 1995 e rinuncia alla candidatura alle regionali. E’ lui stesso a spiegare le ragioni. Cosa è successo?

Bonus Covid a tre politici

Sono tre i consiglieri regionali che avrebbero chiesto e ottenuto i contributi a fondo perduto per chi ha subito danni economici dopo la chiusura delle attività per pandemia. Non ci sono solo i 600 eu ...

Alessandro Puggioni, consigliere regionale, si autosospende dalla Lega, partito in cui milita dal 1995 e rinuncia alla candidatura alle regionali. E’ lui stesso a spiegare le ragioni. Cosa è successo?Sono tre i consiglieri regionali che avrebbero chiesto e ottenuto i contributi a fondo perduto per chi ha subito danni economici dopo la chiusura delle attività per pandemia. Non ci sono solo i 600 eu ...