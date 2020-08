Antonella Elia protetta da Mediaset | Accuse pesanti al GF Vip | Video (Di martedì 11 agosto 2020) Antonella Elia durante la giornata di ieri riceve un’accusa pesantissima da parte del marito di Fernanda Lessa il quale, accusa Alfonso Signorini e Mediaset di aver protetto la ex gieffina. Durante questi ultimi giorni è emersa l’indiscrezione che, Antonella Elia affiancherà Pupo come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, scatenando la felicità di moltissimi spettatori ma anche l’ira di molti altri. A parlare per primo accusando Antonella Elia e l’intero palinsesto Mediaset è stato proprio il marito di Fernanda Lessa. Lessa infatti è l’acerrima nemica della ex gieffina durante la loro permanenza all’interno della casa del GF Vip. Il marito di ... Leggi su giornal

Novella_2000 : Una vecchia conoscenza di Antonella Elia si scaglia contro di lei: “Che pena” - Chicca_colors : RT @Federicabogi: @alfosignorini @EndemolShineIT @GrandeFratello Vi dedico questa per aver scelto Antonella Elia come opinionista al #gfvip… - cristiano90p2 : Il fidanzato della lessa fa bene a rosicare io sarò nervoso fino a settembre Antonella elia fuori dai Maroni e dalla tv - cristiano90p2 : @blogtivvu Belle parole bravo Antonella elia fuori dai Maroni - cristiano90p2 : @SaCe86 Le parole del marito della lessa mi sono piaciute basta con questa persona Antonella elia non merita di stare in tv basta! -