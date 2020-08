Alessandro Preziosi si è fidanzato? Beccato in giro con una donna mentre… (Di martedì 11 agosto 2020) Alessandro Preziosi non è più single. Il bell’attore napoletano, celebre per i suoi ruoli in Elisa di Rivombrosa e in Maschi contro femmine, ha un nuovo amore. Le immagini in esclusiva su Oggi lo ritraggono infatti al fianco di una donna misteriosa. Tra i due sembra esserci sintonia e qualcosa di più che un’amicizia. L’interprete appare notevolmente rilassato e si può notare anche dalla maglietta che lascia intravedere…degli insoliti rotolini. D’altronde, quando ci si innamora si tende a fare meno attenzione a questi particolari, perché si è impegnati a godersi la propria relazione. Alla donna in sua compagnia sembra non dispiacere, anzi accarezza in maniera molto tenera la pancia del bell’attore. Che Alessandro ... Leggi su velvetgossip

