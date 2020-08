Un’amicizia in fumo a causa di Meghan: la storia dell’amico di Harry (Di lunedì 10 agosto 2020) Si chiama Tom Impsik ed è l’amico di Harry improvvisamente diventato famoso per essere stato “esiliato su due piedi” dalla cerchia ristretta delle amicizie del Principe. Il motivo? Meghan, ovviamente. Non basta aver trascorso assieme gli anni migliori della giovinezza, nemmeno aver frequentato lo stesso college e coltivare gli stessi interessi. Non importa nemmeno venire dallo stesso ceto sociale ed essere profondamente inseriti … L'articolo Un’amicizia in fumo a causa di Meghan: la storia dell’amico di Harry è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Un’amicizia fumo 45 migliori Termometro Da Cucina nel 2020 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi