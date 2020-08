Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 17:10 (Di lunedì 10 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno oltre i 5 deputati I furbetti Ci sarebbero altri 2000 politici tra amministratori locali e regionali in tutta Italia ad aver chiesto il bonus partita IVA destinate liberi professionisti in difficoltà per lei senza covid lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook Siamo davanti a fatti di una gravità assoluta aggiunge i nomi devono essere Resi pubblici questa gente non deve piovere l’occasione di rivestire la carica pubblica deve essere allontanata dallo Stato concludi Dimaio deve essere pure i tacchi autodenuncio non vivo di politica perché non voglio non potrei scrivere su Facebook Anita Pirovano consigliera comunale di Milano parliamo di scuola una soluzione condivisa tra governo regioni e comuni sui servizi di scuolabus per garantire a ... Leggi su romadailynews

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 31 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 6 'debolmente positivi' e uno a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Nessuna ...

Trieste Il consigliere forzista Mattiussi: «Ho preso il bonus Covid per le casse aziendali e le bollette»

La polemica sul tema dei bonus Covid a livello nazionale è esplosa ieri quando si è diffusa la notizia che almeno cinque deputati, pur potendo incassare uno stipendio da 12 mila euro ...

