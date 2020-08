Scuolabus, niente distanza se il tragitto è inferiore a 15 minuti: sopra i 6 anni le mascherine (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli Scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita 'nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo...non sia superiore ai 15 minuti'. È quanto si legge in uno degli allegati all'... Leggi su leggo

occhio_notizie : Scuolabus, niente distanziamento se il tragitto dura 15 minuti: le regole - repubblica : Scuolabus: niente distanziamento sotto i 15 minuti. A settembre trasporto locale tornerà a fase pre Covid - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Virus scuola, «niente distanza sulla #scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di Conte… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Virus scuola, «niente distanza sulla #scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di Conte… - ilmessaggeroit : Virus scuola, «niente distanza sulla #scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di C… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuolabus niente Virus scuola, «niente distanza sullo scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di Conte Il Messaggero Scuola, Azzolina: «Assumeremo oltre 84mila insegnanti a tempo determinato, ho l'ok di Gualtieri»

La riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus Sars-Cov--2. Lo scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento d ...

Virus scuola, «niente distanza sullo scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di Conte

Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita «nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti». È quanto si legge in uno degli allegati all'u ...

La riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus Sars-Cov--2. Lo scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento d ...Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita «nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti». È quanto si legge in uno degli allegati all'u ...