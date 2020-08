Porti, CDP sigla intesa con AdSP Mare Adriatico Meridionale per opere a Bari e Brindisi (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti si attiva per lo sviluppo dei Porti pugliesi di Bari e Brindisi e, dopo l’intesa siglata a giugno con AssoPorti, firma un protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPmam) volto a rafforzare la cooperazione nella realizzazione delle infrastrutture delle due aree portuali e nello sviluppo delle città. CDP fornirà un supporto tecnico-amministrativo per la progettazione, l’esecuzione – compreso l’affidamento lavori – e lo sviluppo di infrastrutture strategiche nelle due aree portuali. Fra gli interventi previsti, la riqualificazione del molo San ... Leggi su quifinanza

