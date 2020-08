Maradona a rischio Coronavirus, il medico del Gimnasia: “non deve partecipare agli allenamenti” (Di lunedì 10 agosto 2020) Età avanzata, problemi di salute e una recente operazione fanno di Diego Armando Maradona un soggetto a rischio in caso di contagio da Coronavirus. Secondo TNT, il medico del Gimnasia, club argentino del quale ‘El Pibe de Oro’ è allenatore, gli ha consigliato di non allenare in queste settimane. Pablo Del Compare, responsabile sanitario del Gimnasia, ha infatti spiegato: “Maradona non ha ancora fatto il tampone. Sicuramente martedì può farlo. Stiamo parlando con il suo medico personale. Il mio consiglio è che in questa prima fase, Maradona non vada agli allenamenti. Come soggetto, rientra nel gruppo a rischio. Ha molti fattori che possono ... Leggi su sportfair

