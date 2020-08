Lo strano endorsement di Conte: Biden o Trump? Non cambia nulla (Di lunedì 10 agosto 2020) "Sono convinto che non ne deriveremmo nessuna conseguenza negativa nel caso vinca Trump o Biden alle elezioni presidenziali americane, nonostante il buon rapporto tra me e il presidente Trump". Con queste parole si è espresso ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in riferimento alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Parole che, a ben guardare, non possono che lasciare un po' perplessi. Che infatti non possa cambiare nulla per l'Italia in caso di vittoria di Trump o Biden risulta una tesi piuttosto azzardata. I due candidati americani portano avanti delle linee ben differenti a partire da un dossier che per Roma è non poco delicato: quello dei rapporti con la Cina.Se andiamo infatti oltre la mera retorica da ... Leggi su panorama

