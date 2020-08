Libano: Hassan Diab si dimette ufficialmente (Di lunedì 10 agosto 2020) Arrivano le dimissioni del Governo di Hassan Diab. Libano in ginocchio dopo la tragedia di Beirut, ma le proteste continuano Sono arrivate anche le dimissioni del premier Hassan Diab, primo ministro del Libano dallo scorso Gennaio. Lo avevano preceduto il ministro della Giustizia libanese Marie-Claude Njam, i ministri dell’Informazione e dell’Ambiente e il responsabile delle Finanze, Ghazi Wazni. Le dimissioni Dopo la dura prova dell’emergenza Covid che aveva già fortemente danneggiato economicamente il Libano, con l’esplosione avvenuta a Beirut, martedì scorso, il peso si è fatto troppo pressante. L’evento, secondo il vicepremier e ministro della Difesa, Zeina Akar: “ha reso necessarie le dimissioni ... Leggi su zon

Beirut non è l’araba fenice, non risorgerà da sola dalle proprie ceneri. La prima cosa che commenterebbero alcuni libanesi è “noi NON siamo arabi, siamo fenici” e la seconda - la più importante- che è ...Il primo ministro libanese, Hassan Diab, ha annunciato in diretta tv le dimissioni del suo governo a seguito della devastante esplosione che la scorsa settimana ha colpito il porto di Beirut e della v ...