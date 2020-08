Coronavirus in Spagna, ricoveri quadruplicati in un mese. Nel mondo 20 milioni di contagi (Di lunedì 10 agosto 2020) La ripresa dei contagi da Coronavirus in Spagna ha fatto più che quadruplicare i ricoveri in un mese. Se all'inizio di luglio vi erano 150 persone in ospedale, venerdì, ultimo giorno in cui erano ... Leggi su leggo

Corriere : Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna, Belgio e il caso dei Balcani - Corriere : Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna, Belgio e il caso dei Bal... - repubblica : Coronavirus nel mondo, seconda ondata in Spagna. Madrid è la più colpita [aggiornamento delle 09:48] - max_ronchi : CORONAVIRUS, SPAGNA E FRANCIA, BELGIO, LUSSEMBURGO E CROAZIA: L'ITALIA E' CIRCONDATA DA UNA.. - zazoomblog : Coronavirus in Spagna ricoveri più che quadruplicati in un mese - #Coronavirus #Spagna #ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna e il caso dei Balcani Corriere della Sera Atletico Madrid, nuova tegola: due positivi ai test

Con un comunicato ufficiale pubblicato su Twitter l’Atletico Madrid ha dichiarato che i recenti test anti covid hanno riscontrato ben due positivi. Le due persone facenti parte del corpo del club sono ...

Coronavirus in Spagna, ricoveri quadruplicati in un mese. Nel mondo 20 milioni di contagi

La ripresa dei contagi da coronavirus in Spagna ha fatto più che quadruplicare i ricoveri in un mese. Se all'inizio di luglio vi erano 150 persone in ospedale, venerdì (ultimo giorno in cui erano disp ...

Con un comunicato ufficiale pubblicato su Twitter l’Atletico Madrid ha dichiarato che i recenti test anti covid hanno riscontrato ben due positivi. Le due persone facenti parte del corpo del club sono ...La ripresa dei contagi da coronavirus in Spagna ha fatto più che quadruplicare i ricoveri in un mese. Se all'inizio di luglio vi erano 150 persone in ospedale, venerdì (ultimo giorno in cui erano disp ...