Verbania: 12enne beve in un bar e finisce in coma etilico (Di domenica 9 agosto 2020) Una giovanissima di 12 anni è stata ricoverata in ospedale in coma etilico dopo una serata trascorsa con gli amici. La ragazzina aveva bevuto alcolici con altri amici minorenni con i quali girava in comitiva. Sul caso indagano gli agenti della questura di Verbania, uno dei locali frequentato dalla giovane è stato sottoposto a sequestro e due dipendenti e due gestori sono iscritti nel registro degli indagati per lesioni e somministrazione di alcolici a minori. Verbania: 12enne in coma etilico I fatti risalgono allo scorso 24 luglio ad Intra, cittadina sul lago maggiore in provincia di Verbania, dopo la denuncia di una mamma che ha scoperto che la figlia si trovava in coma etilico in ospedale. La ... Leggi su thesocialpost

