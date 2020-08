Le donne più presuntuose dello Zodiaco: quali sono (Di domenica 9 agosto 2020) Son quattro i segni che, al femminile, esprimono le donne più presuntuose dello Zodiaco. Si tratta di uno di quei tratti che tende a risultare particolarmente irritante in un individuo, nei rapporti con il prossimo. Va bene avere un’alta considerazione di se stesse, ma essere presuntuose – avendo una esagerata considerazione della propria persona e delle proprie competenze – è decisamente inopportuno. E prima o poi, qualcuno lo fa notare! Vediamo ora quali sono i segni zodiacali delle donne maggiormente esposte a questa caratteristica. 1)Capricorno sono tra le donne più presuntuose in assoluto, convinte come sono di appartenere a un segno saggio, ... Leggi su giornal

Piu_Europa : #METTETEVISCOMODE Oggi si vota in #Bielorussia. Queste tre donne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkaloe Maria… - Piu_Europa : Pretestuose e anacronistiche le polemiche sulle nuove linee guida. Punire le donne che scelgono l’#aborto non chiru… - Avvenire_Nei : #Ru486 sulla pelle di figli e donne - iLCiTwi : RT @Acidelius: Ufficiale: la salute mentale sembra peggiorare quanto più sei di sinistra. Soprattutto nelle donne. E nell'estrema sinistra,… - MaschilistaIl : @rescadajean @stanzaselvaggia Per me la Pascale può darla a chi vuole. Uomini, donne, gatti o pesci rossi. Ma farla… -

Ultime Notizie dalla rete : donne più Facebook | pagina Santiago De Martino | pagina Emma Bocci Gossipblog.it