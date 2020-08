Due certezze e un enorme punto interrogativo sulla scomparsa del piccolo Gioele (Di domenica 9 agosto 2020) Occorre segnalare alcuni punti fermi relativi al piccolo Gioele, il figlio di quattro anni di Viviana Parisi, la dj 43enne il cui corpo è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio dopo cinque giorni di ricerche. La sua scomparsa, insieme al figlio, risale al 3 agosto, mentre ieri è stato ritrovato il cadavere della donna. Ci sono due certezze e un enorme punto interrogativo che riguardano il piccolo Gioele. LEGGI ANCHE > Ritrovato il corpo di Viviana, ma del piccolo Gioele ancora nessuna traccia Lo stato delle ricerche del piccolo Gioele Innanzitutto, le certezze. Vicino al corpo della donna non è stato ritrovato alcun elemento ... Leggi su giornalettismo

wwstan1 : RT @81Elisina: Ci sono due certezze nella vita, la morte e #GreysAnatomy che non finirà mai. ?? - SalGal1899 : @OfficialRei7 Rabiot e bentancur sono due certezze grazie al lavoro di sarri - mercuryjoonie : ascoltando wakey wakey e la mia mente torna subito alla prima volta che guardai l'mv.. ancora dovevo memorizzare i… - bloodyrachell : @artbymars ok ho deciso che il mio nuovo sogno è quello di andare in vacanza con te perché due sono le certezze: 1)… - GianlucaMartalo : Nessun cateto può avere lunghezza maggiore di una ipotenusa. ( certezze matematiche, parte due ) #matematica -

Ultime Notizie dalla rete : Due certezze Gioele che fine ha fatto, gli elementi che hanno gli inquirenti Giornalettismo.com Sparatoria in una zona del centro, due morti e quattro feriti

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta tra due gruppi criminali, in viale Grimaldi nel quartiere di Librino, a Catania. Sono state coinvolte almeno sei p ...

Caos piscina, rescisso il contratto

ALGHERO. Non naviga in buone acque la piscina comunale. I lavori avrebbero essere conclusi nel mese di novembre del 2018, ma dopo due anni la situazione non è cambiata. E allora l’amministrazione comu ...

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta tra due gruppi criminali, in viale Grimaldi nel quartiere di Librino, a Catania. Sono state coinvolte almeno sei p ...ALGHERO. Non naviga in buone acque la piscina comunale. I lavori avrebbero essere conclusi nel mese di novembre del 2018, ma dopo due anni la situazione non è cambiata. E allora l’amministrazione comu ...