“Come ho fatto a perdere due scudetti contro di voi?”: la battuta di Sarri e i retroscena di un addio annunciato (Di domenica 9 agosto 2020) Un addio annunciato, hanno detto in tanti. Un addio maturato già prima del suo arrivo, hanno scherzato ironicamente altri. Ma che Sarri e la Juventus non fossero fatti l’uno per l’altra era evidente. Lo avevamo detto anche noi più volte, su queste pagine, la scorsa estate. Questione di stile. O di o(stile). Come il passato ingombrante del tecnico che ha sempre condizionato l’ambiente. Ma, oltre alle colpe non sue già elencate (leggasi pretese di “bel gioco” con giocatori non adatti, emergenze varie tra cui quella pandemica), Sarri c’ha messo anche molto del suo. Un rapporto non proprio idilliaco con i senatori, un rapporto che si è “perso per strada” con qualche calciatore che all’inizio lo stimava (Douglas Costa, ad ... Leggi su calcioweb.eu

