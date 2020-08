Calciomercato Parma – Ufficiale Addio di Faggiano (Di domenica 9 agosto 2020) È Ufficiale il ds del Parma Daniele Faggiano ha annunciato il suo Addio definitivo. Lo ha comunicato direttamente il club emiliano: “Le strade del Parma Calcio e del Direttore Sportivo Daniele Faggiano si separano. La Società comunica infatti di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere tra le parti. Dal 7 dicembre 2016, giorno in cui gli è stata affidata la direzione sportiva della squadra, sono stati conquistati insieme risultati che entrano di diritto nella storia della società: le due promozioni e le due salvezze portano senza dubbio anche la sua firma”. Dichiarazioni Daniele Faggiano “Questa società, dalla proprietà a tutti i dipendenti, rappresenta per me una ... Leggi su giornal

