Calcio: agente Lautaro, all'Inter sta benissimo (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA, 09 AGO - "Lautaro sta bene dove sta. Ha ancora tre anni di contratto con l'Inter". A tranquillizzare i tifosi nerazzurri sono le parole dell'agente dell'attaccante argentino, Carlos Alberto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

tuttosport : #Lautaro-#Barcellona, l'agente frena: 'Ha tre anni di contratto con l'#Inter' ?? ?? - sportli26181512 : L'agente: 'Lautaro sta bene all'Inter. Barcellona? Trattativa mediatica': Carlos Alberto Yaquè tranquillizza i tifo… - interclubpavia : Calcio: agente Lautaro, all'Inter sta benissimo - Parliamone10 : RT @ClaudioR00: @pisto_gol Non è nè il suo agente , nè sua moglie e nè ha ruoli nel calcio ,nella juve o in altre squadre quindi può scrive… - WalterMancini6 : @tackleduro Non è il suo agente e non ha nessun ruolo nel calcio. Può dire quello che vuole. -