Animal Crossing: New Horizons è diventato il secondo gioco più venduto della storia in Giappone (Di domenica 9 agosto 2020) Animal Crossing: New Horizons continua a far registrare vendite elevatissime anche a distanza di mesi dal suo lancio ufficiale. Il successo di questo titolo così estroverso e innocente ha superato ogni più rosea aspettativa, ma nemmeno i più ottimisti potevano immaginarsi il raggiungimento del traguardo di oggi.secondo gli ultimi dati di vendita, infatti, Animal Crossing per Nintendo Switch avrebbe superato le 7.500.000 di copie, vendute solo nella terra del Sol Levante. Questo significa che il titolo è ufficialmente diventato il secondo videogioco più venduto nella storia del Giappone.Poche ore fa, AC:NH era fermo in terza posizione con 7.150.000 di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #AnimalCrossingNewHorizons è diventato il secondo gioco più venduto della storia in Giappone. - GamingTalker : Animal Crossing New Horizons è il secondo gioco più venduto in Giappone di sempre - celes91 : Mi piace tantissimo giocare ad Animal Crossing la domenica e visitare isole altrui in sogno! Se mi lasciate dei cod… - ftvmon : sono triste perché su animal crossing vorrei fare 6273822 cose che so si possono fare ma sto ancora agli inizi - 69aiura : NON SO COME TROVARE IL MIO COMMENTO MA IGURO CHE GLIEL’HO SCRITTO IO CE L’HO ANCHE COPIATO ci fai vedere la tua iso… -