Siracusa, controlli anti-Covid, stretta sui luoghi 'a rischio assembramento' nel weekend (Di sabato 8 agosto 2020) Siracusa - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Siracusa, presieduto dal prefetto Giusi Scaduto, si è riunito stamani sulle misure di contenimento sanitario del Covid-19. Leggi su lagazzettasiracusana

