Sergio Ramos | “Sensazione strana | volevamo fare di più”

Attraverso i propri canali ufficiali,Sergio Ramos ha commentato l'eliminazione dalla Champions League: "Finisce una stagione atipica e strana, dura per tutti. Il sapore è agrodolce perché siamo il Real Madrid e siamo obbligati a vincere tutto. Bisogna dare importanza alla Liga, soprattutto in una stagione tanto eccezionale, e alla Supercoppa, ma siamo tristi per l'eliminazione dalla Champions. volevamo di più. Ora dobbiamo riposare per arrivare alla prossima stagione al meglio. Questo club merita sempre il massimo. Nella vittoria, nella sconfitta, sempre: forza Madrid. Grazie per il vostro supporto incondizionato anche nella distanza".

