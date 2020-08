Sarri Juventus, Sconcerti: “Si trova in un posto sbagliato” (Di sabato 8 agosto 2020) Sconcerti Juventus – La Juventus ieri sera non è riuscita a qualificarsi per i quarti di Champions. I bianconeri hanno fissato il punteggio sul 2-1 ma per gol in trasferta è passato l’OL di Garcia. Adesso non si placano le voci su Maurizio Sarri e a questo proposito si è espresso anche Mario Sconcerti. Juve, senti Sconcerti: “Sarri? Si trova nel posto sbagliato” Ecco quanto affermato da Sconcerti a TMW Radio: “E’ sempre una partita che decide. E sarà così anche stavolta. Sarri dimentica che un anno fa, a poche giornate dalla fine del campionato, Agnelli disse che Allegri sarebbe rimasto e poi lo ha licenziato. Una grande ... Leggi su juvedipendenza

