Programma Champions: questo il programma dei quarti (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo 5 mesi possiamo stilare il programma dei quarti di Champions League. Ecco il tabellone: Atalanta-PSG RB Lipsia-Atletico Madrid Barcellona-Bayern Monaco Manchester City-Lione L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fabri10juve : @miciogattomicio @Massimo53502343 @willy_signori 1/2 Una Champions non si programma e poi la vinci, con i rivali ch… - VPrivaci : RT @VPrivaci: È proprio uno scandalo che la Rai non abbia uno straccio di programma di calcio, mondo merda! Come si è potuto permettere que… - VPrivaci : È proprio uno scandalo che la Rai non abbia uno straccio di programma di calcio, mondo merda! Come si è potuto perm… - sportface2016 : #ChampionsLeague Il programma completo dei quarti di finale: ecco tutte le date e gli orari - BlackWhite1977 : RT @CiccioCampagna: #UCL Programma #FinalEight della Champions League: - Atalanta-PSG, mercoledì 12 agosto; - Lipsia-Atletico Madrid, giov… -