Paratici: «Pirlo? Scelta naturale, è un predestinato» (Di sabato 8 agosto 2020) “Il reportage delle ultime 24 ore è abbastanza evidente. Le nostre valutazioni le avevamo già fatte, non è una partita che decide il destino di un allenatore. Valutazioni frutto di una stagione, non di una partita”. Lo ha detto il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici, intervenuto a Sky. “Pirlo? Decisione è decisione molto … L'articolo Paratici: «Pirlo? Scelta naturale, è un predestinato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

