Oltre il mito di Alberto Sordi (Di sabato 8 agosto 2020) L’attore e regista è diventato il monumento più rappresentativo della cultura italiana. Com’è successo che un artista piuttosto reazionario e un’opera a tratti invecchiata siano ancora oggi così centrali nel nostro canone? Leggi Leggi su internazionale

Oltre il mito di Alberto Sordi

Alberto Sordi fa cent’anni. Senza la pandemia sarebbe stato il suo anno: una grande mostra a Roma, la sua villa sull’Appia antica aperta al pubblico come un mausoleo, documentari. Film biografici uno ...

