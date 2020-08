Nessun ricovero per l’aborto farmacologico, il Governo Conte ha deciso (Di sabato 8 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico. Da ora in poi si potrà interrompere la gravidanza con un semplice day hospital Il Ministro della Salute Roberto Speranza è stato molto chiaro nel presentare le nuove linee guida che regolano la procedura per l’aborto farmacologico nel nostro Paese. … L'articolo Nessun ricovero per l’aborto farmacologico, il Governo Conte ha deciso proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

e09081966 : RT @LaviniaBLR: Leggo che Speranza ha cambiato la legge 194 ora si può assumere la RU486 fino alla nona sett. e nessun obbligo di ricovero.… - GiovanniAlba10 : RT @LaviniaBLR: Leggo che Speranza ha cambiato la legge 194 ora si può assumere la RU486 fino alla nona sett. e nessun obbligo di ricovero.… - karma_charly : RT @LaviniaBLR: Leggo che Speranza ha cambiato la legge 194 ora si può assumere la RU486 fino alla nona sett. e nessun obbligo di ricovero.… - AlessioAntani : RT @LaviniaBLR: Leggo che Speranza ha cambiato la legge 194 ora si può assumere la RU486 fino alla nona sett. e nessun obbligo di ricovero.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun ricovero Covid-19, altri 7 contagi nel Veronese ma nessun nuovo ricovero in ospedale VeronaSera Coronavirus in Svizzera, +182 casi e nessun decesso nell'ultimo giorno

BERNA – L'Ufficio federale della sanità pubblica ha pubblicato il bollettino giornaliero in merito all'evoluzione coronavirus in Svizzera. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 182 nuovi contagi per ...

Bollettino coronavirus Italia 8 agosto/ Dati Ministero Salute: contagi in rialzo

Bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, sabato 8 agosto 2020: le ultime notizie su morti, casi positivi e guariti. Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus dell’Ita ...

BERNA – L'Ufficio federale della sanità pubblica ha pubblicato il bollettino giornaliero in merito all'evoluzione coronavirus in Svizzera. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 182 nuovi contagi per ...Bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, sabato 8 agosto 2020: le ultime notizie su morti, casi positivi e guariti. Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus dell’Ita ...