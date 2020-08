Napoli, baby pusher spaccia nel centro storico: beccato 17enne (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi interessati dalla “movida” del centro storico tra piazza Bellini, piazza S. Domenico Maggiore e piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno notato in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli due giovani che, con atteggiamento circospetto, si allontanavano in direzione di Largo Banchi Nuovi. Gli agenti li hanno bloccati trovando uno dei due, un 17enne, in possesso di 8 bustine contenenti 7 grammi di marijuana, di diverse ... Leggi su anteprima24

HDP90_LSDD : Ecco gli utenti che hanno scelto le loro tracce per la diretta di Martedì 11 Agosto 2020: 1. [ Bruno da Napoli ] V… - lavoronapoli2 : Lavoro Napoli - Francesca cerca una baby sitter a Napoli - rinoteodoro : Inseguimento nel cuore di Napoli, baby rapinatori 16enni puntano la pistola contro gli agenti… - Notiziedi_it : Inseguimento nel cuore di Napoli, baby rapinatori 16enni puntano la pistola contro gli agenti - under7ale : @ughasileboo @joonpi7er dw baby girl ti porterò a napoli centro ngopp o mezz na vot e chest ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli baby Inseguimento nel cuore di Napoli, baby rapinatori 16enni puntano la pistola contro gli agenti NapoliToday Inseguimento nel cuore di Napoli, baby rapinatori 16enni puntano la pistola contro gli agenti

La scorsa notte i Falchi della Squadra Mobile, in transito in piazza Gian Battista Vico, sono stati fermati da una persona che ha raccontato loro di aver riconosciuto in tre giovani in sella ad uno sc ...

Recanatese, è fatta per il baby portiere Zagari

Smartphone sempre operativo, nonostante qualche giorno nella "sua" Calabria, per il ds della Recanatese Josè Cianni. La costruzione della squadra è a buon punto tuttavia c’è ancora qualche tassello (e ...

La scorsa notte i Falchi della Squadra Mobile, in transito in piazza Gian Battista Vico, sono stati fermati da una persona che ha raccontato loro di aver riconosciuto in tre giovani in sella ad uno sc ...Smartphone sempre operativo, nonostante qualche giorno nella "sua" Calabria, per il ds della Recanatese Josè Cianni. La costruzione della squadra è a buon punto tuttavia c’è ancora qualche tassello (e ...